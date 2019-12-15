تركيا تصادر أكثر من 250 طنا من الخمور المهربة وتحتجر 80 شخصا

احتجزت السلطات التركية 80 مشتبها به وصادرت أكثر من 250 طنا من الخمور المهربة في مداهمات شاملة في جميع أنحاء البلاد، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية يوم السبت.

واستهدفت الشرطة المشتبه بهم المتهمين بإنتاج الخمور غير المشروعة وبيعها في تسع مدن تركية، من بينها إسطنبول. وأفاد التقرير بأن البحث ما زال جاريا عن 33 شخصا كي يتم احتجازهم.

وعرضت شرطة اسطنبول الزجاجات والأدوات المستخدمة في إنتاج المشروبات الكحولية التي تمت مصادرتها خلال المداهمات، التي تردد أنها بدأت أمس الأول الخميس.

وتوفي عشرات الأشخاص بسبب تسمم الميثانول خلال العام الجاري في تركيا، حيث لا تزال المشروبات الكحولية باهظة الثمن بعد فرض عدة زيادات ضريبية متتالية عليها.