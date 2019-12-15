 مفوضية حقوق الإنسان العراقية تحذر من تصاعد جرائم الاغتيالات ضد الناشطين والإعلاميين - بوابة الشروق
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مفوضية حقوق الإنسان العراقية تحذر من تصاعد جرائم الاغتيالات ضد الناشطين والإعلاميين

علم العراق
علم العراق
د ب أ
نشر فى : الأحد 15 ديسمبر 2019 - 9:10 م | آخر تحديث : الأحد 15 ديسمبر 2019 - 9:10 م

كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الأحد، عن تصاعد خطير في جرائم الاغتيال التي طالت الناشطين والاعلاميين في العراق.

وذكرت المفوضية في بيان صحفي "اغتيال إعلامي في منطقة الشعب واختطاف الناشطين بندر الشرقي وغيث الجبوري في بغداد ساحة التحرير وتعرض الناشطين علي حمزة المدني من سكان محافظة بغداد والناشط المدني ثائر كريم الطيب من سكان محافظة الديوانية إلى محاولة اغتيال بعبوة لاصقة في السيارة التي يستقلونها أدت إلى إصابتهم بجروح".

وطالبت المفوضية حكومة تصريف الأعمال العراقية ووزارة الداخلية واجهزتها الاستخبارية باتخاذ "خطوات جريئة ومسؤولة، وتعزيز جهدها الاستخباري وتفعيل خلية مكافحة الخطف والجريمة المنظمة لغرض ضمان حياة المتظاهرين السلميين والناشطين والإعلاميين".

كما طالبت المفوضية الأجهزة الامنية المعنية لبذل جهودها لوضع حد لسلسلة الاغتيالات التي استهدفت المواطنين العزل والقبض على المجرمين وإحالتهم للقضاء.

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