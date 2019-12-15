قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 8 فلسطينيين بينهم أمين سر فتح

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم /الأحد/ 8 فلسطنيين، بينهم أمين سر حركة فتح في القدس المحتلة شادي مطور.

وقال الناشط المقدسي ناصر عجاج إن قوات الاحتلال اعتقلت فجرا الناشطين المقدسيين عرين زعانين من حي وادي الجوز، ومجدي أبو غزالة من حي الصوانة وسط القدس، واستدعت آخر للتحقيق، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. كما استدعت مخابرات الاحتلال أمين سر حركة فتح في بيت حنينا عامر عوض للتحقيق معه بعد مداهمة منزله.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت واحتجزت مطور عدة مرات، عدا عن إبعاده المتكرر عن المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة لعدة أشهر، إلى جانب تعرضه للحبس المنزلي والاستدعاءات المستمرة.

وفي جنوب الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين من الخليل، بينهم شقيقان وأسير محرر.

وفي سياق متصل، استولى مستوطن إسرائيلي من مستوطنة "بيت عاين" اليوم على مغارة في أراضي قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد رئيس المجلس القروي للجبعة ذياب مشاعلة بأن مستوطنا استولى على مغارة تقع في أراضي منطقة الجمجوم الواقعة ما بين بلدة نحالين غربا، والجبعة جنوبا، واتخذها مسكنا له، إلى جانب مشاركته لعدد آخر من المستوطنين، مشيرا إلى أن العمل الهمجي يهدف الى الاستيلاء على الأرض.

وأضاف مشاعلة أن المستوطنين أصبحوا يتخذون من المغارة نقطة انطلاق لهم نحو الشارع الرئيسي، لرشق مركبات المواطنين بالحجارة، وهو ما تكرر خلال الأيام الماضية، الأمر الذي ألحق أضرارا بعدد منها.

وأوضح أن الطريق الوحيد الموصولة إلى القرية بعد إغلاق الطريق الآخر تجاه قرية صوريف منذ العام 2000، أصبحت غير آمنة وتهدد حياة المواطنين، بعد الهجوم الذي ينفذه المستوطن على المواطنين.