عبدالمهدي يستنكر إدراج شخصيات عراقية على قوائم عقوبات بدول أخرى

أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال بالعراق، عادل عبدالمهدي، اليوم الأحد، عن رفضه واستنكاره لإدراج أسماء قادة وشخصيات عراقية معروفة على قوائم عقوبات بدول أخرى.

وقال عبدالمهدي، في بيان صحفي: "رفضنا واستنكرنا إدراج أسماء قادة وشخصيات عراقية معروفة، لها تاريخها ودورها السياسي بمحاربة داعش، في قوائم عقوبات وممنوعات من قبل دول لنا معها علاقات واتفاقات".

كما أكد على رفض واستنكار "إهانة أعلام وصور زعماء لبلدان لنا معها علاقات واتفاقات من قبل متظاهرين عراقيين، أو إهانة متظاهرين آخرين لأسماء وصور شخصيات عراقية معروفة".

ولفت إلى أن "جميع هذه الممارسات مضرة بالعراق وشعبه، وتشجع على الكره والحقد والعنف، وتسيء لسمعة العراق، وتخلط الأوراق وتقود إلى ممارسات ونتائج خطيرة مضرة بالجميع، يصعب السيطرة عليها".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت قبل أيام فرض عقوبات ضد 3 من قادة ميليشيات عراقية مدعومة من إيران، على خلفية فتح النار على محتجين بالعراق. كما شملت العقوبات الأمريكية رجل أعمال عراقي بزعم تورطه في أعمال فساد.