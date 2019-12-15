«الليلة الكبيرة» تمثل مصر بمهرجان نيابوليس الدولى بتونس

قال الفنان محمد نور مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس بالبيت الفنى للمسرح إن عرض العرائس الشهير «الليلة الكبيرة» من إنتاج الفرقة يمثل مصر بمهرجان نيابوليس الدولى لمسرح الطفل بنابل بتونس فى دورته الـ 34 والذى يستمر حتى 22 ديسمبر 2019.

يذكر أن عرض «الليلة الكبيرة» هو العرض الأكثر جماهيرية وشعبية فى تاريخ مسرح العرائس، ويشكل جزءا من وجدان الشعب المصرى، وأصبح جزءا من التراث الفنى المصرى الأصيل، ويعد أحد أهم إبداعات الفنان الكبير الراحل ناجى شاكر، وهو بانوراما للمولد الشعبى تعرض بطريقة مميزة ومبتكرة، ويعتبر العمل الأهم الذى جمع الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين والموسيقار الكبير الراحل سيد مكاوى، بالإضافة إلى بصمة المخرج الكبير الراحل صلاح السقا، فكان فكرة مبتكرة وغير مألوفة، أن تحول صورة غنائية إلى استعراض للعرائس.

«الليلة الكبيرة» بطولة نجوم مسرح العرائس تأليف صلاح جاهين، موسيقى سيد مكاوى، ديكور مصطفى كامل، عرائس ناجى شاكر، ومن إخراج صلاح السقا.