المرور: متابعة يومية لحالة الطقس للتعامل مع التقلبات الجوية

نشر المعدات في الشوارع والمدن الساحلية وعلامات إرشادية لتوجيه السائقين

أوناش لسحب السيارات المعطلة والتحرك الفوري لمحل البلاغات



تواصل الإدارة العامة للمرور في محافظات مصر رفع حالة الطوارئ، على جميع الطرق السريعة وفي الميادين والشوارع الرئيسية؛ لمواجهة التقلبات الجوية في حالة الطقس، وتسيير حركة المركبات في الشارع، فضلا عن المتباعات اليومية لحالة الطقس والأرصاد.

ووجه مساعد وزير الداخلية للمرور اللواء علاء متولي، باستمرار نشر رجال المرور والمعدات من الأوناش والعلامات الإرشادية وغيرها في شوارع المدن الساحلية، لا سيما الإسكندرية.

ويساعد رجال المرور في تسيير حركة المركبات وإرشاد السائقين، فضلا عن التحرك بالأوناش لمواجهة أعطال السيارات خصوصًا الشوارع الرئيسية.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، وتتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة؛ لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق؛ ولرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

ونشرت الإدارة العامة للمرور، سيارات الإغاثة المرورية، وتم توزيعها على جميع أقسام الطرق؛ لمساعدة قائدي السيارات، الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات مع رقم التليفون 01221110000 للطوارئ والإغاثة.

وتواصل أيضًا الإدارة العامة للمرور نشر النصائح والتحذيرات لقائدي المركبات على جميع الطرق.

وأعادت الإدارة العامة للمرور نشر عدة نصائح لقائدي المركبات، حرصًا على سلامتهم أثناء السير عند وجود شبورة مائية على الطريق؛ لتحقيق قيادة آمنة في الظروف الخاصة بحالة الطقس وسقوط الأمطار.

ونصحت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات بإضاءة جميع أنوار السيارة بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض وعليه استخدام أنوار الشبورة، واستخدام أنوار الانتظار خصوصا أثناء الشبورة المائية، وفتح زجاج السيارة بدرجة؛ لمنع تكثف الماء بداخلها، فضلا عن أن تكون سرعة قائد المركبة في حدود ما تسمح به الرؤية وليست في حدود السرعة القانونية، مع ضرورة استعمال مساحات المطر.

كما أوصت باستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة، وعدم التوقف في منطقة الشبورة، وفي حالة عطل السيارة بمنطقة تواجد الشبورة أوصت السائق بسرعة تجنبيها أقصى الجانب الأيمن وبعيدًا تمامًا عن نهر الطريق مع تشغيل جميع الأنوار، وتثبيت المثلث التحذيري خلف السيارة وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر.

كما نبهت الإدارة العامة للمرور في بيانها على مضاعفة مسافة الأمان بين السيارات، والسير في منتصف نهر الطريق.