مصرع 10 عمال في حريق مصنع ببنجلاديش

لقى 10 عمال مصرعهم، إثر نشوب حريق في مصنع للمراوح الفاخرة في مدينة (غازيبور) الواقعة بالقرب من (دكا) عاصمة بنجلاديش.

وأعلن مسئولون بنغاليون - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، اليوم الأحد أن رجال الإنقاذ عثروا على جثامين 10 عمال بعدما تمكنوا من السيطرة على الحريق، مشيرا إلى وجود عدد من المصابين لكنه لم يذكر عددهم.

وأشارت الشبكة إلى أنه لم يتضح بعد سبب نشوب الحريق بالمصنع أو عدد العمال الذين كانوا بداخله، موضحة أن هذا هو الحريق الثاني الذي يحدث في مصنع بـ (غازيبور) في أقل من أسبوع.

يذكر أن حرائق المصانع شائعة الحدوث في بنجلاديش، التي تعد مركزا رئيسيا للتصنيع، حيث عادة ما تحدث في المصانع غير المطابقة للمواصفات القانونية.