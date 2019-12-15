نائب وزيرة التخطيط: التحول الرقمي وسيلة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

أكد مهندس اشرف عبد الحافظ نائب وزيرة التخطيط ان التمييز المؤسسي والحكومي يسعي للارتقاء بالخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطن واتاحة المعلومات لجميع الجهات الحكومية، وذلك من خلال التحول الرقمي لتحقيق هذه الأهداف.

وأضاف اشرف عبد الحافظ ان الحكومة المصرية بمشاركة خبرات دولية نفذت العديد من البرامج في هذا الشأن من خلال منظومة تربط مختلف منشآت الحكومة لاتاحة المعلومات وصلت حاليا إلى 65 جهة حكومية مرتبطة بعضها ببعض حتى الان، ووصل عدد الرسائل المتبادلة إليكترونياً إلى 31 مليون بيان في عام 2019، كان المواطن فيما مضى يضطر للانتقال من مكان لاخر للحصول على هذه البيانات.

وضرب نائب وزيرة التخطيط مثال بمنظومة "تكافل" التي لابد للمستفيد منها ان يكون أولاده ملتزمين بالتعليم المدرسي، وأيضا المرور أصبحت كل خدماته مرتبطة ببعض ويمكن للمواطنين أنحاء الخدمة في مكان واحد.

جاء ذلك خلال جلسة"التميز المؤسسي الحكومي والتحول الرقمي" ضمن اعمال منتدى شباب العالم المنعقد حاليا في شرم الشيخ.

من ناحيته، قال دكتور صلاح حسن أستاذ الاستراتيجية بجامعة جورج واشنطن ان دور القطاع الخاص جوهري في التحول الرقمي وهو الأمر الذي بدأ من القطاع الخاص، فمنذ عشر سنوات لم نكن نسمع عن الشركات العملاقة التي أصبحت حاليا فاعلا رئيسيا.

وضرب دكتور صلاح حسن مثالا بمدينة تايسون الذكية والخضراء في الولايات المتحدة كنموذج للتحول الرقمي بمشاركة عميقة من القطاع الخاص مع القطاع العام، في إطار قيادة القطاع الخاص لعملية التحول الرقمي حيث شهدت المدينة نقل العديد من الشركات الكبري لمقاراتها اليها.

ومن جانبها، قالت سادڤي ساران محللة نظم معلومات بالاتحاد الدولي للاتصالات ان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم شهدت تطورات كبيرة والآن هناك جهات ذات صلة تقدم الدعم الذي يحتاجه الجميع في هذا الصدد.

واضافت ان المنظمات الدولية تساعد الحكومات في وضع سياساتهم فيما يتعلق بالتنمية الرقمية والشمول الرقمي إلى جانب الشمول المالي وإنشاء البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقالت سادڤي ساران إن شبكات الإنترنت شهدت نقلة نوعية كبيرة وتم إيصال الإنترنت إلى 47% من سكان العالم، وأيضا إلى القطاعات المهمشة والدول الأقل نموا في العالم.

وأشارت إلى أن المجلس الدولي للاتصالات يعمل مع منظمة العمل الدولي لإطلاق حملات لتوفير فرص عمل وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتمكين الشباب من إطلاق مشروعاتهم الخاصة.