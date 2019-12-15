وصل محمد صلاح ونجوم فريق ليفربول الإنجليزي، إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في كأس العالم للأندية 2019.

ويشارك ليفربول في هذه البطولة، بصفته بطلًا لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعد فوزه على تتونهام في النهائي بنتيجة 2-0.

ويستعد الريدز لمواجهة مونتيري، الأربعاء المقبل، في نصف نهائي مونديال الأندية، بعدما نجح الفريق المكسيكي في الفوز على السد القطري، بنتيجة 32، في ربع نهائي المسابقة.

وتضم قائمة ليفربول 20 لاعبًا، استعدعاهم الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق وهم: أليسون بيكر، فان دايك، جورجي فينالدوم، جيمس ميلنر، كيتا، فيرمينو، ساديو ماني، محمد صلاح، جوميز، أدريان، هندرسون، تشامبرلين، لالانا، لونرجان، شاكيري، روبرتسون، أوريجي، جونز، آرنولد، ويليامز.

وتم استبعاد مدافع الفريق الكرواتي ديان لوفرين بسبب إصابته العضلية التي تعرض لها أمام سالزبورج في آخر جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.