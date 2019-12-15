أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن بدء تنفيذ خطة طموحة لاستكمال مشروعات مياه الشرب الجاري إنشائها بقرى ومراكز المحافظة، لافتًا إلى أن تغطية المحافظة بمياه الشرب النقية بلغت 99% تعتمد على 11 محطة مياه كبرى و31 محطة مياه صغرى و235 محطة مياه إرتوازية بالقرى والنجوع.

وأشار إلى استكمال خطة تغيير شبكات مواسير الإسبستوس بالقرى والمراكز، لافتا إلى تخصيص مبلغ 53 مليون جنيه دعم من وزارة التخطيط لاستبدال شبكات المواسير القديمة بالقرى الأكثر احتياجًا تنفيذا لخطة الدولة والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب بالمحافظة، بحضور المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

واستعرض رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط خطة الشركة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين واستكمال المشروعات التي يجري تنفيذها بالقرى والمراكز، لافتًا إلى الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين من خلال مراكز خدمة العملاء، فضلًا عن المشروعات المستقبلية للتوسع في محطات مياه الشرب والمدرجة بالخطة ومنها رفع طاقة محطة مياه الشرب بمنفلوط من 43 ألف متر مكعب/يوم إلى 86 ألف متر مكعب/يوم، بتكلفة إجمالية تعدت 240 مليون جنيه ومحطة أبنوب والفتح لزيادة إنتاجيتها من 68 ألف متر مكعب مياه/يوم إلى 136 ألف متر مكعب مياه/يوم.

وأشار رئيس فرع الهيئة القومية إلى أهم المشروعات التي تقوم الهيئة بتنفيذها وخاصة وحدات معالجة المياه من الحديد والمنجنيز، فضلًا عن بعض المشروعات العملاقة.