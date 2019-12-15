تاكيس جونيس يعلن قائمة دجلة لمواجهة المقاولون

أعلن المدير الفني لفريق الجونة، اليونانى تاكيس جونيس، قائمة فريقه لمواجهة المقاولون العرب، غدًا الاثنين على ستاد المقاولون ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويحتل المقاولون المركز الثاني خلف الأهلي بجدول ترتيب فرق الدوري العام، برصيد 16 نقطة، فيما يحتل وادى دجلة المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

وضمت قائمة دجلة 20 لاعبًا هم..

محمد عبد المنصف، خالد وليد، رجب عمران، خالد رضا، عبد الله محمود، محمود مرعى، عبد الرحمن بودى، أحمد سعيد، مروان حمدى، محمد هلال، إسحاقو يعقوبو، محمد عبد العاطى، بسام وليد، عمرو صالح، أحمد حسن، عبد الكبير الوادى، إبراهيم عايش، رفيق كابو، أحمد بيكهام، محمد رضا