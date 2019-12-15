شركة إيرانية تبدأ تطوير مرحلة جديدة من حقل بارس الجنوبي

أكد وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة، اليوم الأحد، أن شركة "بتروبارس" الإيرانية بدأت العمليات التنفيذية بمشروع تطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي الغازي المشترك مع قطر.

يأتي الإعلان بعد أكثر من شهرين على إعلان إيران استبعاد شركة صينية من المشروع.

وكانت إيران قد وقعت في يوليو من عام 2017 اتفاقا مع كونسورتيوم دولي بقيادة شركة توتال الفرنسية، ويضم الشركة الصينية و"بتروبارس" الإيرانية لتطوير المرحلة 11 من الحقل، وبلغت قيمة الاتفاق 4.8 مليار دولار.

ووفقا لوكالة "فارس" الإيرانية، فقد انسحبت شركة توتال من المشروع بسبب إعادة فرض العقوبات على إيران، فيما "تلكأت الشركة الصينية وتم استبعادها".

ومن المستهدف بعد تدشين المرحلة 11 أن ترتفع طاقة استخراج إيران من الحقل المشترك مع قطر بواقع 56 مليون متر مكعب يوميا.

وكان الوزير الإيراني قال في تصريحات سابقة إن تطوير هذه المرحلة يهدف بصورة أولية إلى إنتاج 500 مليون قدم مكعبة من الغاز بحلول 20 مارس من عام 2020.