الجامعة العربية تتابع بقلق الصدامات في لبنان

أعرب مصدر مسؤول بالامانة العامة للجامعة العربية عن القلق ازاء أنباء الاشتباكات المتزايدة التي وقعت في لبنان مؤخرا، وخاصة الصدامات التي حدثت مساء السبت 14 الجاري بين المتظاهرين وقوى الأمن، وكذلك الاعتداءات التي وقعت على المتظاهرين وقوى الأمن في بيروت.

و أكد المصدر علي أن الجامعة العربية تهيب بكافة الأطراف اللبنانية وقوى الأمن والجيش اللبناني، بضرورة الالتزام بضبط النفس والابتعاد عن أية مظاهر للعنف حفاظا على الاستقرار والسلم الأهلي اللبناني والحيلولة دون الانزلاق نحو ما يهدد المصلحة الوطنية العليا، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان.

وأضاف المصدر أن الإسراع في تشكيل الحكومة من شأنه الاسهام في تخفيف حدة التوتر الذي يشهده لبنان والبدء في اتخاذ الاجراءات التي تفتح الطريق أمام التعامل مع الازمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها البلاد.