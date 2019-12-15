بلدية إسطنبول تحصل على قرض فرنسي لتمويل خط لقطارات الأنفاق

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أفاد مراد أونجون المتحدث باسم بلدية إسطنبول الكبرى، عبر حسابه على موقع "تويتر"، بأن البلدية حصلت على قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع قطارات أنفاق كايناركا-توزلا-بنديك.

وكانت صحيفة سوزكو المعارضة نقلت، أمس الأول الجمعة، عن النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض بمجلس بلدية برلمان طارق باليالي القول إن بنكا حكوميا رفض إقراض إسطنبول.

وكان رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو صرح في نهاية نوفمبر بأن البنوك الحكومية التركية أغلقت أبوابها في وجه الحكومة المحلية في إسطنبول، التي تدريها المعارضة.

وكانت وكالة "بلومبرج" للأنباء ذكرت أن إسطنبول تدرس إصدار سندات باليورو بعدما أغلقت البنوك الحكومية الأبواب في وجهها.