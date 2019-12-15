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استعدادات عراقية لفتح 15مقبرة جماعية غربي البلاد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
د ب أ
نشر فى : الأحد 15 ديسمبر 2019 - 8:50 م | آخر تحديث : الأحد 15 ديسمبر 2019 - 8:50 م

أعلنت السلطات العراقية اليوم الأحد عن تحديد أماكن 15 مقبرة جماعية جديدة في عموم محافظة الأنبار -118كم غربي بغداد-.

وذكر مسؤول في مؤسسة الشهداء بمحافظة الأنبار، أن هناك "15 مقبرة جماعية جديدة لمغدورين قتلوا إبان سيطرة تنظيم داعش على مناطق مختلفة من مدن محافظة الأنبار تم اكتشافها من قبل الجهات المعنية ولم يتم تنقيبها لغاية الآن وبانتظار الاجراءات القانونية لقيام فريق التنقيب بالعمل على انتشال جثث المغدورين".

وأوضح أن "المغدورين تمت تصفيتهم إبان سيطرة عناصر داعش على مناطق مختلفة من مدن الانبار والمقبرة التي تم العثور عليها بالقرب من قضاء الفلوجة تضم عدد من جثث المغدورين الذين قتلوا على يد إرهابي داعش ولم يتم معرفة هويتهم بانتظار عمليات فحص دي ان ايه لمعرفة هويتهم".


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