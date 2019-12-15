دور الـ64 بكأس الجزائر ينطلق 25 ديسمبر

حددت لجنة مسابقة كأس الجزائر لكرة القدم اليوم الأحد مواعيد جديدة لدور الـ64 من البطولة بعدما كان مقررا أن تلعب يومي 21،22ديسمبر الجاري.

واضطرت اللجنة إلى تعديل تواريخ هذا الدور، بعد قرار رابطة دوري المحترفين لعب الجولة الـ15 والأخيرة من جولة الذهاب يوم 21 من الشهر الجاري.

وسينطلق الدور الـ64 يوم 25 من الشهر الجاري بإجراء مباراتي نصر الفجوج مع اتحاد بسكرة، وأتلتيك بارادو مع شباب بئر العرش، على أن تستكمل بقية المواجهات يومي 26 ، 28 من الشهر ذاته.

كما تقرر دور الـ32 يومي الثاني والرابع ينايرالمقبل، باستثناء المباريات التي تكون فيها الأندية المعنية بمسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية، وبطولة كأس العرب للأندية الأبطال، طرفا فيها.

وينافس اتحاد الجزائر وشبيبة القبائل في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، فيما يلعب أتلتيك بارادو في بطولة كأس الكونفيدرالية. فيما يسعى مولودية الجزائر لمواصلة مغامرته في البطولة العربية.