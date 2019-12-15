الإسماعيلي: ملف المدرب الأجنبي «سريا»

أكد صبري المنياوي، مدير الكرة بفريق الإسماعيلي أن ملف الجهاز الفني الجديد للفريق سريًا وتتم مناقشته داخل مجلس إدارة النادي.

وقال المنياوي في تصريحاته لقناة أون سبورت :"ملف المدير الأجنبي سري، بيد مجلس الإدارة، إذا جاء أهلا وسهلا، وليس لدي أي تفاصيل، والجهاز الفني الحالي أخذ الفرصة ويؤدي بشكل جيد للغاية".

وأضاف :"الأزمة الآن أننا سنلعب 8 مباريات في شهر واحد، اللاعبون المصريون لا يتحملون ضغط المباريات، لماذا لم تبدأ مسابقة الدوري مبكرا ؟".

يُذكر أن الإسماعيلي كان قد قرر الإطاحة بالمدرب الصربي ميودراج يسيتش عقب الهزيمة أمام الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة في الدوري، قبل أن يتم تعيين أدهم السلحدار مديرًا فنيًا مؤقتًا لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.