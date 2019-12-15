محافظ المنيا يكرم أبطال عرض مسرحية «ولاد البلد»

كرّم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، فريق عمل وأبطال العرض المسرحي "ولاد البلد"، بتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث قدموا العرض المسرحي بعدد من قرى المحافظة ضمن خطة عروض المسرح لمواجهة العنف والتطرف وتصحيح الأفكار المغلوطة.

أشاد المحافظ بدور وأهمية الفن، وبخاصة المسرح، كأحد وسائل القوة الناعمة لنشر الثقافة والفكر التنويري، ولتنمية الوعي لدى الشباب والمساهمة في توضيح الحقائق، لافتا إلى أن نجاح العرض في تلك القرى يعكس الأمن والأمان الذي تنعم به المحافظة، إلى جانب توصيل رسالة المسرح إلى أبعد المناطق في قرى ونجوع الدولة المصرية.

من جانبه، شكر الفنان أشرف طلبة مدير عام المسرح الحديث، المحافظة والدعم الكبير الذي قدمته ليصل العرض إلى تلك المناطق في المحافظة، مؤكدا أن نجاح العرض في المحافظة يعكس اهتمام ووعي القيادات على تحقيق رسالة الفن، كما أبدى إعجابه بتفاعل أهالي القرى مع العرض.

وتناول العرض عدة قضايا منها: تعويم الجنيه، والفساد، وقانون الخدمة المدنية، وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود.

وكان العرض قد بدأ بمدرسة الشهيد هاني عيد عبدالملاك بقرية جزيرة شارونة في مركز مغاغة، وعطف حيدر بالعدوة، وبردنوها بمطاي وكوم اللوفي بمركز سمالوط وريحانه بأبو قرقاص وتنده بمركز ملوي وبني حرام بدير مواس وصفط اللبن بمركز المنيا وشلقام بمركز بني مزار، واستمر العرض بمسرح مديرية التربية والتعليم وكذلك مسرح المحافظة على مدار يومين، واختتم العرض المسرحي مساء أمس السبت على مسرح المحافظة.

يذكر أن العرض من إخراج محمد الشرقاوي، وبطولة نخبة من الشباب منهم محمد زيدان، ومحمد أباصيري، ووائل مصطفى، وعادل يوسف، ومحمد صالح، ووفاء شوقي، وإسراء حامد، وأميرة عبدالرحمن، وأبانوب شوقي، وإسلام حسن، ونورهان سالم، وإسراء أحمد، وياسر الرفاعي، وإسلام الهواري، وأمير عبدالحميد، ومحمود فتحي، وأحمد مصطفى، ومحمد حسن.