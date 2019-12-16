مقتل 30 شخصا على الأقل جراء انهيار أرضي في الكونغو الديمقراطية

أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الأحد، أن 30 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء انهيار أرضي في منجم للذهب بشمال شرقي البلاد.

وقال وزير التعدين الإقليمي، ديودون أباسا، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه تم انتشال 30 جثة من تحت الأنقاض حتى الآن، ومن المحتمل أن يرتفع عدد القتلى.

وأضاف: "لم يعرف بعد كم عدد العمال الذين كانوا في المنجم"، ذاكرا أنهم كانوا على عمق 17 مترا تحت سطح الأرض عندما وقع الانهيار الأرضي.

ووقع الحادث يوم الجمعة في منجم الذهب "نديو" في واتسا بإقليم هوت هيلي بالقرب من الحدود مع أوغندا.

وتمكن عمال الإنقاذ من الوصول إلى المنجم أمس السبت فقط، بعد ساعات من وقوع الحادث لأن المنطقة "أغلقت وانعزلت"، حسبما قال ألن كيبتا، ممثل المجتمع المدني في واتسا.