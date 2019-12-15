نتنياهو يحذر حزب الله: لبنان بأكمله سيدفع الثمن إذا تجرأتم على مهاجمتنا

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، "حزب الله" اللبناني برد سيكلفه ولبنان ثمنا باهظا في حال تنفيذ الحزب لتهديدات ضد إسرائيل منسوبة لإيران.

وقال نتنياهو خلال الجلسة الأسبوعية لحكومته، إن "إيران أطلقت تهديدات جديدة بتدمير تل أبيب من داخل لبنان، وذلك يعني أن حزب الله ذراع إيرانية، بالرغم من نفي زعيم الحزب حسن نصر الله لهذه التصريحات"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف: "أريد أن أوضح أنه إذا تجرأ حزب الله على شن هجوم على إسرائيل، فإن التنظيم ولبنان بأكمله سيدفع ثمنا باهظا، لأنه (لبنان) يسمح لحزب الله بشن الهجوم من أراضيه".

وتأتي تصريحات نتنياهو بعد أن نقلت وسائل إعلام تصريحا لمستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، مرتضى قرباني، ورد فيه أنه "في حال ارتكبت إسرائيل أصغر خطأ تجاه إيران، فإن إيران ستسوي تل أبيب بالتراب انطلاقا من لبنان".

في المقابل، أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، رمضان شريف، في وقت سابق أن تصريحات مرتضى قرباني، بشأن استهداف إسرائيل انطلاقا من لبنان، تم تحريفها، داعيا الإعلام إلى توخي المزيد من الدقة في نقل الأخبار العسكرية والأمنية.