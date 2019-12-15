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السعودية: يوجد 9.83 مليون عامل أجنبي في المملكة

د ب أ
نشر فى : الأحد 15 ديسمبر 2019 - 7:45 م | آخر تحديث : الأحد 15 ديسمبر 2019 - 7:45 م

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأحد، أن عدد الأجانب العاملين في المملكة بلغ 83ر9 مليون عامل، مشيرة إلى انخفاض البطالة بين السعوديين إلى 12% بنهاية الربع الثالث من عام 2019

وقالت الهيئة في بيان إن "نتائج مسح القوى العاملة للربع الثالث من العام الحالي، أظهرت أن معدل البطالة بين الذكور بلغ 8ر5% وبين الإناث 8ر30%.

وأوضحت النتائج أن جملة عدد المشتغلين بالمملكة بلغ 93ر12 مليون فرد، وبلغ عدد الذكور من إجمالي المشتغلين بنهاية الربع الثالث 6ر10 مليون فرد، بنسبة 82% من إجمالي المشتغلين، بينما بلغ عدد الإناث منهم 3ر2 مليون بنسبة 18%.

وأوضحت الهيئة أن عدد العاملين الأجانب البالغ 83ر9 مليون عامل يمثلون 76% من إجمالي المشتغلين بالمملكة.

فيما بلغ عدد المشتغلين المواطنين 1ر3 مليون فرد، وهو ما يمثل 24 % من الإجمالي.

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