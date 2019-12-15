إصابة 14 شخصا على الأقل بسبب الزلزال الذي ضرب جنوب الفلبين

قال مسؤولون، اليوم الأحد، إن زلزالا بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب الفلبين، مما أثار ذعرا بين المواطنين في المراكز التجارية والأسواق العامة.

وأضاف المعهد الفلبيني لرصد النشاط الزلزالي والبركاني، إن مركز الزلزال كان على بعد 9 كيلومترات شمال غرب بلدة ماتاناو في إقليم دافاو ديل سور، على بعد 987 كيلومترا جنوب مانيلا.

وقد أصيب ما لايقل عن 14 شخصا في بلدة ماجسايساي، بحسب ما قاله مسؤول محلي، في حين انهار سوق عام في بلدة بادادا، وفقا لما قالته الشرطة.

ووقع الزلزال الساعة 2:11 بالتوقيت المحلي، وشعر به بصورة قوية سكان معظم منطقة مينداناو بجنوب البلاد وبلدة ماجسايساي.

ويشار إلى أن الفلبين تقع في منطقة الحزام الناري بالمحيط الهادي، حيث تقع 90% من الزلازل في العالم.