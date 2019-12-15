سموحة يسعي لاستعادة انتصاراته في مواجهة أسوان بالدوري

يسعى سموحة لاستعادة الانتصارات، بعدما تعادل في الجولة الأخيرة أمام الانتاج الحربي 1/1، وفقد الفريق السكندري نقطتين كانتا الاقرب للحصول عليهما.

ويحتل سموحة المركز السادس برصيد 10 نقطة، وفوزه اليوم كفيلا بدخوله المربع الذهبي.

ويفتقد الفريق السكندري جهود هدافه حسام حسن للايقاف، ومن المنتظر أن يعتمد المدير الفني حسام حسن، على جهود ناصر ماهر والكاميروني رونالد وانجا، في الفوز بالنقاط الثلاث.

في المقابل، يبحث أسوان بقيادة مجدي عبد العاطي، عن الفوز معتمدا علي الروح القتالية للاعبيه، بعدما نجحوا في التعادل مع بيراميدز المطعم بالنجوم في الجولة الأخيرة 2/2، ونقطة التعادل أشبه بالفوز على سموحة، خاصة وأن الفريق الجنوبي يعتمد على أنصاف النجوم، ولعل أبرزهم الأثيوبي أوميد أوكري وأحمد عبد الظاهر، ويحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 5 نقطة.