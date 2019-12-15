«شرم الشيخ للمسرح الشبابى» يعلن تشكيل لجنة تحكيم جائزة عصام السيد للعمل الأول

اختارت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى فى نسخته الخامسة برئاسة الفنان مازن الغرباوى ثلاثة من المسرحيين أصحاب الخبرات والتجارب المميزة فى المسرح المصرى لتحكيم جائزة عصام السيد، فتتشكل اللجنة من الفنانة الدكتورة رانيا فتح الله، والكاتبة المسرحية رشا عبدالمنعم، والمخرج الشاب الدكتور محمد الشافعى.

بدأت اللجنة عملها بمجرد فتح باب التقدم لتلك المسابقة فى نسختها الثانية التى من أهم أهدافها تشجيع حركة المسرح الشبابى ودعم المخرجين أصحاب التجارب الأولى ودعما للطاقات الصاعدة والمخرجين والمخرجات الشباب بجمهورية مصر العربية، «شمالا وجنوبا ــ شرقا وغربا»، والمسابقة مفتوحة أمام المخرجين المسرحيين المصريين أصحاب التجارب الأولى فى مجال الإخراج المسرحى على ألا يتجاوز العمل التجربة الثالثة للمخرج إن كان هاويا أو التجربة الأولى إن كان محترفا وألا يزيد عمر المخرج المتسابق عن (35) سنة فى شهر أبريل 2020، وأن يكون المخرج مصرى الجنسية وأن يكون العمل يحمل سمات إبداعية وإخراجية متميزة، وألا يكون منقولا من عمل آخر، وأن يتميز العمل بالتكامل تمثيلا وإخراجا وديكورا وموسيقى، ويفضل الأعمال ذات الصلة بمجتمعها والتى تحمل هما وتقبل جميع الأعمال سواء كانت إنتاجا مستقلا أو جامعيا أو إنتاجا حكوميا أو أى جهة وبقية شروط المسابقة أعلن عنها من قبل ومطروحة على الصفحة الرسمية للمهرجان بالفيس بوك وعلى الموقع الرسمى.

مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى تنطلق دورته الخامسة بمدينة شرم الشيخ مدينة السلام فى الفترة من ١ إلى ٧ أبريل عام 2020 وتترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير والنجم محمد صبحى ويديره الدكتورة انجى البستاوى ويديره تنفيذيا الفنان طارق صبرى ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وهيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس احمد يوسف.