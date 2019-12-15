رئيس «جامعة المنيا» عن منتدي الشباب: فرصة كبيرة لتبادل الخبرات وعرض الرؤى الشبابية

شهد الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا جلسة "التميز المؤسسي الحكومي والتحول الرقمي"، المُنعقدة ضمن جلسات وفعاليات وورش عمل منتدى شباب العالم في دورته الثالثة 2019، المُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أرض السلام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري، بمشاركة 7500 شاب من مختلف جنسيات دول العالم ممثلين لــ196 دولة.

وقال «عبد النبي» إن المنتدي يعد فرصة كبيرة للشباب لتبادل الخبرات وعرض الرؤى الشبابية من مختلف الثقافات مع القادة والمسئولين وصناع القرار، لثقل قدراتهم والارتقاء بإمكانياتهم وتنمية مهاراتهم. مشيدًا باهتمام إدارة المنتدى بعرص فعاليات مسرح الشباب يوميًا طول فترة المنتدى.

وتهدف جلسة التميز المؤسسي الحكومي والتحول الرقمي إلى توضيح مفهوم التحول الرقمي، ودوره فى تحقيق التميز المؤسسي، وتبيان مراحل تحقيق كل من التميز المؤسسي الحكومي، والتحول الرقمي، والتحديات التي تواجه تحقيقهما، وكذلك استعراض تأثير التحول الرقمي على أداء المؤسسات الحكومية والشركات والاقتصاد.

ويُستكمل المنتدى تنظيم فعالياته وجلساته المتنوعة، وذلك بعقد جلستين علي مدار انعقاده، اليوم الأحد، بعنوان «التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين»، و«أثر التغيرات المناخية على الإنسانية.. انعكاسات وحلول»، والتي تعكس حرص إدارة المنتدى على التنوع بالموضوعات، وإثراء الجوانب الإنسانية، والتكنولوجية، والعلمية للمشاركين، والمتابعين لجلسات المنتدى.