رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي، إطلاق اسم «لاجئين»، على المهاجرين إلى مصر.

وقال «السيسي»، خلال مشاركته بطاولة مستديرة بعنوان «سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة»، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم، مساء الأحد: «إحنا مبنقولش عليهم لاجئين أبدًا، بل ضيوف، أيًا كان عددهم»، مشيرًا إلى وصول العدد إلى 6 ملايين.

وأضاف: «هؤلاء الضيوف لم يتم وضعهم في معسكرات أو خيام، بل يعيشون بشكل طبيعي، ولهم أنشطتهم التجارية»، متابعًا: «منذ سبتمبر 2016 منعنا خروج أي مركب هجرة غير شرعية من مصر».

وانطلق مساء أمس السبت، منتدى شباب العالم الثالث، بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 8000 شاب من مختلف أنحاء العالم.