الرئيس الأفغاني: الفساد يبتلع نصف دخل الدولة ولا بد من التصدي له

قال الرئيس الأفغاني أشرف غاني إن الفساد يبتلع نصف دخل الدولة، داعيا إلى التصدي له بقوة، مشددا على أنه ضد القيم الإسلامية والدستور وثقافة المواطنين.

وقال غاني - في كلمة ألقاها اليوم /الأحد، في المؤتمر السنوي لمكافحة الفساد المنعقد بالقصر الرئاسي، حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية - إنه لا بد من التعاطي مع قضية الفساد على المستوى الثقافي، ولا بد من استغلال التكنولوجيا للعب دور رئيس في منع الفساد بالبلاد.

ووفقا لاستطلاع رأي أجرته مؤخرا مؤسسة آسيا - وشمل أكثر من 17 ألف أفغاني - أكد 9ر67 % ممن شملهم الاستطلاع أن الفساد يمثل مشكلة كبيرة في حياتهم اليومية، بينما اعتبر 1ر23 % أن الفساد مشكلة بسيطة، واعتبر3ر8 % أنها ليست مشكلة.