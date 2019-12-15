 الرئيس الأفغاني: الفساد يبتلع نصف دخل الدولة ولا بد من التصدي له - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الأفغاني: الفساد يبتلع نصف دخل الدولة ولا بد من التصدي له

أ ش أ
نشر فى : الأحد 15 ديسمبر 2019 - 5:09 م | آخر تحديث : الأحد 15 ديسمبر 2019 - 5:09 م

قال الرئيس الأفغاني أشرف غاني إن الفساد يبتلع نصف دخل الدولة، داعيا إلى التصدي له بقوة، مشددا على أنه ضد القيم الإسلامية والدستور وثقافة المواطنين.

وقال غاني - في كلمة ألقاها اليوم /الأحد، في المؤتمر السنوي لمكافحة الفساد المنعقد بالقصر الرئاسي، حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية - إنه لا بد من التعاطي مع قضية الفساد على المستوى الثقافي، ولا بد من استغلال التكنولوجيا للعب دور رئيس في منع الفساد بالبلاد.

ووفقا لاستطلاع رأي أجرته مؤخرا مؤسسة آسيا - وشمل أكثر من 17 ألف أفغاني - أكد 9ر67 % ممن شملهم الاستطلاع أن الفساد يمثل مشكلة كبيرة في حياتهم اليومية، بينما اعتبر 1ر23 % أن الفساد مشكلة بسيطة، واعتبر3ر8 % أنها ليست مشكلة.


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