بهاء مجدي يغيب عن المصري أمام إنبي

تسببت إصابة بهاء مجدي ظهير أيسر الفريق الأول بالنادي المصري خروجه من القائمة المختار لمباراة المصري وإنبي بالدوري الممتاز، والمقرر إقامتها في الخامسة من مساء الثلاثاء 17 ديسمبر الجاري على ستاد السويس الجديد .

يذكر أن اللاعب قد أصُيب بشد في العضلة الضامة خلال مباراة المقاولون الأخيرة بالدوري، وتسببت في ابتعاده عن قائمة المصري لمباراة إنبي المقبلة .

وكان اللاعب قد حصل على راحة سلبية ليومين بناء على تعليمات الجهاز الطبي للمصري بقيادة هشام مصطفى طبيب الفريق قبل أن ينتظم في برنامج تأهيلي مكثف سعيًا لتجهيزه لخوض المباريات المقبلة للفريق بالدوري الممتاز ومباريات البطولة الكونفيدرالية الإفريقية.