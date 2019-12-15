 انتهاء مفاوضات مؤتمر المناخ في مدريد دون الاتفاق على قواعد أسواق الكربون الدولية - بوابة الشروق
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انتهاء مفاوضات مؤتمر المناخ في مدريد دون الاتفاق على قواعد أسواق الكربون الدولية

أ ش أ
نشر فى : الأحد 15 ديسمبر 2019 - 5:01 م | آخر تحديث : الأحد 15 ديسمبر 2019 - 5:01 م

انتهت الجلسة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي والمنعقد في العاصمة الإسبانية "مدريد" اليوم الأحد، دون الاتفاق على قواعد أسواق الكربون الدولية.

ذكرت شبكة "فرانس 24" ذلك النبأ دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان ممثلو أكثر من 190 دولة وإقليما تبنوا اليوم بيانا يدعو الدول إلى تعزيز التدابير التي يتم اتخاذها لمواجهة الاحتباس الحراري مع الأخذ في الاعتبار الحالة الطارئة لتغير المناخ.

يذكر أن الاتفاق على قواعد أسواق الكربون الدولية هو الشق الأخير في الدليل الإرشادي التابع لاتفاقية باريس للمناخ المبرمة عام 2015.


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