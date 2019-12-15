«الكهرباء» تحذر المواطنين الاقتراب من الأعمدة والإبلاغ عن الأسلاك العارية

حمزة: تجهيز فرق طوارئ على مدار اليوم.. ولا توجد خسائر مادية أو بشرية نتيجة هطول الأمطار

الكهرباء: ارتفاع إجمالى المشتركين لـ 36.4 مليون بنسبة 3.9% عن 2018





جددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، مناشدتها لجموع المواطنين تؤكد فيها عدم اقترابهم من مهمات الكهرباء أو الأسلاك العارية الموجودة ببعض المناطق، مؤكدة أنه عند وجود أى كابل أو سلك عاري على المواطنين الإبلاغ عنه من خلال خدمة العملاء 121 التي خصصتها الوزارة لاستقبال شكاوى المواطنين المختلفة.

وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن بعض محافظات الجمهورية شهدت تساقط الأمطار الغزيرة، وذلك بالتزامن مع بدء دخول فصل الشتاء، مؤكدا أنه تم تجهيز فرق فنية طوال الـ42 ساعة بمختلف قطاعات وإدارات شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.

وأكد حمزة لـ"الشروق"، أن وزارة الكهرباء ممثلة فى شركات التوزيع والنقل والإنتاج مازلت تكثف من عمليات الصيانة والإستعداد جيدا لإستقبال الشتاء وموجات الأمطار والسيول التى تجتاح بعض المناطق.

وأشار إلى أن الوزارة هدفها تأمين الشبكة ومواجهة أي انقطاعات طارئة من الممكن أن تحدث، مؤكدا أن مصر لديها ما يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية بقدرات احتياطية تمثل 25%، بالإضافة إلى تطوير شبكات النقل والتوزيع والتي لها مردود إيجابي في مجال الطاقة.

وأضاف أنه حتى الآن لم توجد أي خسائر مادية أو في الأرواح جراء تساقط الأمطار الغزيرة، منوها أنه تم تشكيل فرق صيانة للمرور على مكونات الشبكة بجميع شركات التوزيع المختلفة على مستوى الجمهورية، حيث تقوم حاليا بتفقد جميع المهمات الموجودة بالمحطات والمحولات وشبكات التوزيع ، بالإضافة لتأمين وصول التيار لأعمدة الإنارة.

وأكد أنه تم توفير وتجهيز مولدات كهربائية إحتياطية بديلة للمنشآت الحيوية حال انقطاع الكهرباء عنها لأي سبب، لعدم تكرار ما حدث في الشتاء الماضي، لعدم تكرار مشكلة السيول التي تعرضت لها بعض المحافظات العام الماضي.

وأوضح أن الوزارة استعدت جيدا لتلافي أخطائها السابقة، مشيرا إلى أن هناك عدة إجراءات متعارف عليها تقوم بها شركات الكهرباء قبل حلول فصل الشتاء من كل عام لمواجهة السيول والشبورة المتوقع حدوثها، وأهمها وجود غرفة طوارئ مركزية بالوزارة، وغرف في شركات النقل والتوزيع.

وأشار إلى أنه في إطار خطة الطوارئ للتصدى لموجات الطقس السيئ، حرصًا على سلامة المواطنين يتم أحيانًا فصل بعض مهمات الكهرباء أثناء سوء الأحوال الجوية، مطمئنا المواطنين بأن جميع قنوات التواصل مفتوحة باستمرار مع الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها لتلقي أي شكاوى.

وتابع أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، يصدر تعليمات مستمرة لرؤساء شركات نقل وتوزيع الكهرباء باتخاذ الإجراءات الفورية، ومراجعة الخطوط والشبكات والمشروعات المتواجدة في مسارات مخرات السيول، خاصة في المناطق الصحراوية والمكشوفة في سيناء والصعيد وتغيير مسارها لحمايتها حتى لا تتسبب في انقطاعات التيار، وتكثيف إزالة الأشجار لمنع تساقطها على خطوط الكهرباء بسبب الرياح.

وفي سياق متصل، صرح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه بلغ عدد المشتركين المستفيدين من خدمات الشبكة القومية للكهرباء 36.4 مليون مشترك بنسبة تطور 3.9 % عن العام السابق منهم نحو 8 ملايين مشترك، لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 22% من إجمالي عدد المشتركين.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ"الشروق"، أنه يجري حاليا استكمال تنفيذ الخطة الموضوعة لتدعيم الشبكة حتى تكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات، وتعزيز القدرة على التشغيل الاقتصادي لوحدات التوليد مما تحسن معه معدل استهلاك الوقود إلى 189.9جرام / ك.و.س مقارنة 206.4 جرام ك. و. س، عن العام السابق نتيجة ارتفاع نسبة مساهمة وحدات الدورة المركبة في التوليد وارتفاع نسبة مشاركة الغاز الطبيعي.

وأوضح أنه جار استكمال تنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم، وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية، وتطوير مراكز خدمة العملاء، واستحداث العديد من الخدمات للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء.