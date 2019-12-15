استئناف أعمال الصيانة بقصر ثقافة العريش تمهيدا لاعادة تشغيله

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة عن استئناف اعمال الصيانة والتحديث لقصر ثقافة العريش، والتي توقفت منذ عام 2011 ، حيث تجري استعدادات مكثفة لإعادة تشغيل القصر خلال الفترة المقبلة.

اكدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة ان دعم الوطن لمشروعات اثراء البنية الثقافية يعكس الايمان بدور الابداع فى اعادة تشكيل الوعى ومواجهة التطرف والتعصب بمختلف صوره، مشيرة الى استمرار الجهود حتي يصل المنتج الثقافى الى جميع ابناء مصر فى مختلف المحافظات، لافته الي اهمية الثقافة والفنون كأحد دعائم مشروعات التنمية في ارض الفيروز.

واضافت الوزيرة ان اعمال الصيانة التي تجري حاليا بقصر ثقافة العريش توشك على الانتهاء، وذلك تمهيدا لاعادة التشغيل وتقديم برامج ابداعية تشمل انشطة متنوعه تهدف الي تطوير المجتمع وبناء الانسان.

وقال الدكتور احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ان النشاط الخاص بقصر ثقافة العريش مستمر ولم يتوقف ويقام فى عدد من المدارس والمقرات الاخرى بمحافظة شمال سيناء، مشيرا انه تم انهاء قرابة ٩٥% من اعمال الصيانة بالمبنى وجاري حاليا اعادة توصيل الخدمات استعدادا لاعادة تشغيلة خلال الربع الاول من العام المقبل ٢٠٢٠ ، واضاف ان القصر تبلغ مساحته حوالي ١٩٣٠ م٢.

واوضح بان مبني القصر يتكون من طابق أرضي وطابقين علويين، وبه مسرح يتسع لـ٨٥٠ مشاهد الى جانب قاعات متنوعة تناسب جميع الانشطه من ندوات، وثلاثة نوادي للأدب، والمرأة، وتكنولوجيا معلومات، إضافة الي مكتبه لاطلاع الكبار والصغار، ومرسم للفنانين التشكيليين.