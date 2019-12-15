تقارير: مقتل سائح بريطاني بالرصاص خارج فندق في الأرجنتين

قتل سائح بريطاني بالرصاص وأصيب آخر، يوم السبت، خارج فندق فاخر بالعاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، وفقا لما أوردته وسائل إعلام بريطانية وأرجنتينية.

وذكرت صحيفة كلارين- الأرجنتينية- أنه في حوالي الساعة 11 صباحا، أطلق لصوص يستقلون دراجات نارية النار على رجل يبلغ من العمر 50 عاما فأصابوه في الصدر ما تسبب في مقتله. فيما أصيب ابن زوجته البالغ من العمر 28 عاما في ساقه ولكن حالته ليست حرجة.

ووفقا للصحيفة، كان البريطانيان مع 3 من أفراد الأسرة عندما تعرضوا للهجوم خارج فندق فاينا في حي بويرتو ماديرو من قبل اثنين على الأقل من المهاجمين كانا على دراجة نارية وبدعم من سيارة أخرى لم يتم تحديدها.

وأضافت كلارين أن الشرطة مازالت تبحث عن المهاجمين.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأرجنتينية "تيلام"، أن العائلة كانت قد وصلت لتوها إلى البلاد ولديها حجز في الفندق الفاخر.

ونقلت وكالة "برس أسوسيشن" البريطانية عن متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية قولها: "نحن ندعم أسرة الرجلين البريطانيين في أعقاب حادثة وقعت في بوينس آيرس، ونحن على اتصال بالسلطات المحلية هناك".