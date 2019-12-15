رئيس وزراء اليونان: على ألمانيا استقبال لاجئين من جزيرة لسبوس مباشرة

ناشد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ألمانيا، باستقبال مزيد من اللاجئين من جزيرة لسبوس اليونانية بشكل مباشر.

وفي رد على سؤال، صرح رئيس الحكومة لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد، بالقول: "نعم، الفكرة تنص على أن يتم إجراء جزء من إجراءات اللجوء في دول أخرى".

وأضاف ميتسوتاكيس: "يتعين علينا تطوير حزمة لجوء وهجرة أوروبية كما وعدت المفوضية، كما أننا بحاجة لمزيد من تقاسم الأعباء في إطار التعامل مع هذه المشكلة".

يشار إلى أن مخيمات التسجيل المخصصة لطالبي اللجوء في الجزر اليونانية شرقي بحر إيجه مكتظة.

وبحسب بيانات وزارة حماية المواطنين اليونانية، يعيش نحو 39 ألف شخص في مخيمات في جزر مثل لسبوس وخيوس، وحولها. وتسع هذه المخيمات حوالي 7500 شخص فقط.

وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، وصف مؤخرا الوضع في هذه المخيمات بأنه كارثي، وذلك في أعقاب تفتيش لمخيم في جزيرة لسبوس.

وكانت يلفا جوهانسون، المفوضة الجديدة للشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، أكدت أن إصلاح سياسة اللجوء الأوروبية أمر ضروري.

وبحسب تقرير صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية، طلب 40 نائبا برلمانيا من دول مختلفة بالاتحاد الأوروبي من رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة أورزولا فون دير لاين العمل لأجل تأسيس مراكز لجوء على الحدود الخارجية للتكتل، بحيث يبدأ طالبو اللجوء إجراءات اللجوء بها مباشرة ثم يتم ترحيلهم مباشرة من هناك، حال عدم استحقاقهم اللجوء، ثم توزيع الأشخاص المعترف بهم كلاجئين من المراكز إلى دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، وذلك وفقا لما جاء في خطاب البرلمانيين إلى رئيسة المفوضية الأوروبية وحصلت الصحيفة الألمانية على نسخة منه.