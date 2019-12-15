وزير داخلية ألمانيا يعول على تعاون روسيا في قضية مقتل مواطن جورجي ببرلين

أعرب وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، عن تفاؤله في أن تتعاون روسيا في التحقيقات بشأن مقتل مواطن جورجي في العاصمة الألمانية برلين.

وقال زيهوفر لمجلة "شبيجل" الألمانية اليوم الأحد: "هناك أمل مبرر في تلقي دعم لتحقيقاتنا، وفي الحصول على معلومات موثوقة من الجانب الروسي".

وأضاف الوزير الألماني أن هناك بالفعل إشارات أولية بأن الروس سيتخلون عن عرقلة المحققين الألمان، وقال: "تستخدم سلطاتنا قنواتها الموثوقة تجاه الشركاء الروس"، إلا أنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن جريمة قتل المواطن الجورجي في برلين تسببت في تبادل ضربات عنيفة على المستوى الدبلوماسي بين برلين وموسكو. فنظرا لعدم إظهار الجانب الروسي أي تعاون خلال التحقيقات، طردت ألمانيا دبلوماسيين روسيين اثنين مطلع ديسمبر الجاري. وفي المقابل، أعلنت موسكو مؤخرا أنه يتعين على دبلوماسيين ألمانيين اثنين مغادرة روسيا.

ويعتقد أن الضحية، 40 عاما، قاتل في الشيشان إلى جانب الانفصاليين الشيشانيين. وقُتل الرجل برصاصة في الرأس من الخلف، في حديقة تيرجارتن ببرلين، يوم 23 أغسطس الماضي.

وألقت الشرطة القبض على مشتبه به روسي، مسجون حاليا على ذمة التحقيقات، ويلتزم الصمت بشأن الاتهامات الموجهة إليه. ويتهم الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا أجهزة حكومية في روسيا أو في الشيشان بتكليف القاتل بالمهمة.

وبحسب معلومات "شبيجل"، سافر مسؤول أمني رفيع المستوى قبل أسبوعين إلى موسكو وطالب بالمساعدة في التحقيقات، ومنذ ذلك الحين، تأمل الحكومة الاتحادية في الحصول على معلومات عبر هذه القناة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف الجورجي القتيل بأنه "قاطع طريق" و"قاتل".