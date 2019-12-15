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أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي خالد مهدي، أن اجمالي الاعتمادات المالية بخطة التنمية (2019-2020) بلغ 3.3 مليار دينار كويتي (نحو 10.9 مليار دولار أمريكي) مقابل 3.8 مليار دينار (نحو 12.5 مليار دولار في خطة "2018-2019").

وقال مهدي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد للإعلان عن نتائج تقرير المتابعة للنصف من الخطة، إن إجمالي عدد المشاريع المدرجة بها بلغ 135 مشروعا بينها 51 مشروعا بالمرحلة التحضيرية بنسبة 38% و75 مشروعا بالمرحلة التنفيذية بنسبة 56%.

وأوضح أن خطة التنمية (2019-2020) تتضمن أيضا 5 مشاريع لم تبدأ بعد بنسبة 4% و3 مشاريع أنجزت بنسبة 2%، ومشروع واحد في مرحلة التسليم بنسبة 1%.

وذكر أن اجمالي الإنفاق على مشاريع الخطة خلال النصف الأول من (2019-2020) بلغ 620 مليون دينار (نحو ملياري دولار) مقابل 1.88 مليار دينار (نحو 6.2 مليار دولار) خلال نفس الفترة من خطة (2018-2019).

وبين أن نسبة المشاريع في المرحلة التنفيذية في خطة التنمية (2019-2020) بلغت 56%، بينما بلغت 59% بخطة (2018-2019) وبلغت 53% بخطة التنمية (2017-2018).

وحول التحديات التي واجهت تنفيذ المشروعات قال مهدي إنها بلغت 581 تحديا بينها 212 تحديا إداريا و104 تحديات مالية و161 تحديا فنيا و85 تحديا لدى جهات رقابية و19 تحديا لأسباب تشريعية.

وأشار الى حل 465 تحديا بنسبة 80% من إجمالي التحديات التي واجهت تنفيذ هذه المشروعات.

وذكر أن عدد المشروعات الاستراتيجية في خطة (2019-2020) بلغ 22 مشروعا باعتمادات مالية سنوية تقدر بـ2.7 مليار دينار (نحو 8.9 مليار دولار) انفق منها نحو 20.2% بنهاية النصف الأول.

وأوضح أن المشروعات الاستراتيجية تضمنت 4 مشاريع تتعلق بركيزة رعاية صحة عالية الجودة وبلغت نسبة الانفاق فيها 9.68% ومشروع واحد ضمن ركيزة رأسمال بشري ابداعي بنسبة انفاق 33.97% و5 مشروعات ضمن ركيزة بيئة معيشية مستدامة بنسبة انفاق 8.05%.

وقال إن المشروعات الاستراتيجية تضمنت ستة مشروعات ضمن ركيزة بنية تحتية متطورة بنسبة انفاق 20.7% و6 مشروعات في ركيزة اقتصاد متنوع مستدام بنسبة انفاق 22.73%.