رئيسة بوليفيا المؤقتة: نعتزم إصدار مذكرة توقيف ضد الرئيس السابق

أعلنت رئيسة بوليفيا المؤقتة، جانين أنييز أن السلطات تعتزم إصدار مذكرة توقيف ضد الرئيس السابق إيفو موراليس اللاجئ في الأرجنتين، والذي تستهدفه تحقيقات بتهم التمرد والإرهاب.

وقالت أنييز، عضو مجلس الشيوخ اليمينية - في تصريحات نقلتها قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأحد: "في الأيام المقبلة ستصدر مذكرة توقيف (ضد الرئيس الاشتراكي)، لأننا قمنا بالخطوات المناسبة ".

وأضافت أن "موراليس لم يحترم شيئاً يوماً ولا حتى الدستور" .. موضحة أنه نتيجة لذلك يدرك أنه سيكون عليه تقديم إجابات إلى البلاد لأنه يجب أن يحاسب أمام القضاء، إذا عاد إلى البلاد.

وكان موراليس اضطر للاستقالة بعدما تخلي عنه الجيش والشرطة في العاشر من الشهر الماضي، عقب 3 أسابيع من تظاهرات احتجاج على انتخابات شابتها عمليات تزوير، كما تدعي المعارضة ومنظمة الدول الأمريكية.

وصوت البرلمان البوليفي، في نهاية نوفمبر الماضي، على قانون يدعو إلى انتخابات رئاسية وتشريعية لا يمكن لموراليس المشاركة فيها، لكن موعد هذه الانتخابات لم يحدد بعد.