 مصرفيون أتراك يتهمون أنقرة بفصلهم ضمن حملة تصفية الخصوم - بوابة الشروق
الأحد 15 ديسمبر 2019 11:47 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟
النتـائـج تصويت

مصرفيون أتراك يتهمون أنقرة بفصلهم ضمن حملة تصفية الخصوم

علم تركيا
علم تركيا
د ب أ
نشر فى : الأحد 15 ديسمبر 2019 - 11:20 م | آخر تحديث : الأحد 15 ديسمبر 2019 - 11:20 م

وسعت السلطات التركية، حملتها ضد خصوم سياسيين متصورين لتطال القطاع المالي البالغ قيمته 750 مليار دولار.

وقال أحد عشر من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في البنوك غير الحكومية لوكالة أنباء "بلومبرج" أنه تم طردهم خلال العامين الماضيين بناء على أوامر من جهات رقابية مصرفية يشرف عليها بيرات البيرق صهر الرئيس الذي يشغل منصب وزير الخزانة والمالية منذ يوليو عام 2018.

وخشية من مزيد من العواقب، تحدث الجميع شريطة عدم الكشف عن هوياتهم حسبما ذكرت بلومبرج، باستثناء شخص واحد.

وقال كريم روتا "55 عاما" الذي دخل عالم السياسة بصفته عضوا في المعارضة بعد انتهاء فترة رئاسته التي استمرت ثلاثة عقود وتوقف دوره كنائب الرئيس التنفيذي لمصرف "أكبنك تاس" : "لقد حان الوقت لأن أتحدث"

ووصفت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية المعروفة باسم "بي دي دي كيه" في بيان اليوم الأحد أن المزاعم لا أساس لها، متعهدة باتخاذ إجراءات قانونية، وقالت إن دورها في توظيف كبار المصرفيين يتماشى مع أفضل الممارسات.

وفي السابق، قال صناع السياسة يتقدمهم البيرق إن إدارتهم ساعدت تركيا على التعافي من هجوم مستهدف على القطاع المالي في منتصف عام 2018، عندما هوت الليرة بنسبة كبيرة بلغت 45 بالمئة مقابل الدولار.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك