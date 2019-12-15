صحيفة: رئيسة المفوضية الأوروبية تشارك في اجتماع مغلق للحزب البافاري بألمانيا

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كشفت صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن تشارك رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، كضيفة، في اجتماع مغلق للحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا.

وأوضحت الصحيفة الألمانية أن فون دير لاين المنتمية لحزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، تعتزم خلال الاجتماع الذي ينعقد في دير زييون ببافاريا مطلع شهر يناير القادم، مناقشة جدول أعمالها بشأن أوروبا مع الحزب المسيحي البافاري.

وقال رئيس المجموعة البرلمانية للحزب البافاري ألكسندر دوبرينت لصحيفة "بيلد أم زونتاج": "خلال اجتماعنا المغلق، سوف نتبادل المعلومات بشأن الطريقة التي سننفذ بها رؤيتها (رؤية فون دير لاين) وكيف نعتزم تشكيل الرئاسة الألمانية لمجلس الاتحاد الأوروبي في 2020".

تجدر الإشارة إلى أن حزب ميركل والحزب البافاري شريكان بالاتحاد المسيحي الذي يشكل الائتلاف الحاكم في ألمانيا مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

ومن المقرر عقد اجتماع المجموعة البرلمانية للحزب البافاري في البرلمان الألماني "بوندستاج" في الفترة بين 6 و8 يناير القادم.