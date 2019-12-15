شركة دواء أمريكية تكسب نزاعا في براءة اختراع بـ752 مليون دولار

أعلنت شركة "بريستول-مايرز سكويب" الأمريكية لصناعة الأدوية، صدور حكم قضائي لصالحها ضد شركة "جي ليد ساينسز" (جيلد) للأبحاث، الخاصة باكتشاف وتطوير وتسويق العقاقير الطبية، في نزاع بشأن براءة اختراع تتعلق بتكنولوجيا علاج السرطان.

وأصدرت هيئة محلفين في مدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا قرارا يلزم شركة "كايت فارما" التابعة لـ"جيليد ساينسز" بدفع 752 مليون دولار لشركة "جونو ثيروبوتكس" التابعة لـ"بريستول-مايرز سكويب" بناء على الدعوى التي أقامتها الأخيرة في عام 2017 بشأن انتهاك براءة اختراع.

وذكرت "جونو ثيروبوتكس" في دعواها إن جهات علمية تتعاون مع "كايت فارما" قام بنسخ نتائج أبحاث نفذها علماء من مؤسسة "سوان كيترينج" لأبحاث وعلاج السرطان، من أجل تطوير تقنية "كار-تي" لعلاج السرطان الخاصة بـ"كايت"، من أجل نيل الموافقة على انتاج عقار "يسكارتا" لعلاج السرطان.

وقالت "جيليد" في بيان: "نظل على موقفنا بأن براءة الاختراع الخاصة بسلون كيترينج لا تمثل انتهاكا... ونظرا لأن "كايت" قامت بتطوير "يسكارتا" على نحو مستقل وقد تحملت جميع مخاطر اكتشافه وتطويره، نعتقد أن "جونو" "وسلوان كيتيرن" لا يستحقان أي قدر من التعويضات".

وأعرب متحدث باسم "بريستول-مايرز سكويب" عن سعادة مسؤولي الشركة بالقرار، في حين قالت "جيليد" إنها قد تتقدم بطعن على الحكم.

يشار إلى أن "يسكارتا" هو أول علاج بتقنية "كار- تي" للبالغين الذين يعانون من "داء هودجكن" (نوع من الأورام اللمفاوية) والذي لم يفلح معهم نوعان على الأقل من العلاج.