 مفوضة أوروبية تحذر من احتياج الإنترنت لقدر هائل من الكهرباء - بوابة الشروق
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مفوضة أوروبية تحذر من احتياج الإنترنت لقدر هائل من الكهرباء

د ب أ
نشر فى : الأحد 15 ديسمبر 2019 - 11:49 م | آخر تحديث : الأحد 15 ديسمبر 2019 - 11:49 م

حذرت مارجريت فيستاجر نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، في مقابلة نشرت اليوم الأحد، من احتياج الإنترنت لقدر هائل من الكهرباء والعواقب البيئية المترتبة على ذلك.

ونقلت صحف مجموعة فونكة الإعلامية عن السياسية الدنماركية أن المزيد من الرقمنة سيتطلب المزيد من الكهرباء.

وقالت فيستاجر: "إن بث الأفلام يحتاج لاستهلاك كثيف من الكهرباء. تصوروا مراكز الخوادم التي تحتاج إلى تكييف".

وذكرت أن هذا سيكون تحديا هائلا لطموح الاتحاد الأوروبي في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وأضافت: "سنضطر إلى تطوير تقنيات مع الاتفاق الاخضر الجديد لتقليل استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها"، في إشارة إلى البرنامج البيئي الرئيسي للتكتل الذي تم إعداده لجعل الاتحاد الأوروبي محايدا كربونيا بحلول عام 2050.

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