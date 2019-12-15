الغواصون يواصلون البحث عن جثتين بعد كارثة «وايت أيلاند» بنيوزيلندا

واصلت فرقة غواصين تابعة للشرطة النيوزيلندية وغواصو البحرية، أمس السبت، البحث عن جثتي شخصين لقيا حتفهما عندما ثار بركان في جزيرة "وايت أيلاند" في نيوزيلندا غدا الاثنين.

وتأكد مقتل ثمانية سياح ومرشديهم، الأسبوع الماضي، كانوا في جولة لمشاهدة معالم المنطقة في أكثر البراكين نشاطا في نيوزيلندا، عندما ثار يوم الاثنين الماضي.

وقد تم انتشال ست جثث أمس الجمعة من الجزيرة التي تقع على بعد 48 كيلومترا قبالة شاطئ واكاتاني على الساحل الشرقي لجزيرة "نورث أيلاند" شمال نيوزيلندا.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، "جاسيندا اردرن" أمس السبت، إنه سيتم الوقوف دقيقة حدادا لتكريم الضحايا الساعة 0211 مساء (0111 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين.

وأضافت في بيان "أينما كنتم في نيوزيلندا أو في أي مكان في مختلف أنحاء العالم، هذه لحظة وقوفنا بحانب أولئك الذين فقدوا أحبائهم في هذه المأساة الاستثنائية".

وقالت الشرطة اليوم إنها تقوم بتحليل كل المعلومات وتقيم الخطوات التالية حتى يمكن العودة إلى الجزيرة لإجراء عمليات بحث على الأرض بحثا عن المتوفين المتبقيين.