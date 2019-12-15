وزير بريطاني: يمكننا الاتفاق سريعا على اتفاق تجارة مع أوروبا بعد بريكست

شدد وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، اليوم الأحد، على أن الحكومة المحافظة تستطيع الانتهاء من مفاوضات بشأن التجارة في المستقبل مع الاتحاد الأوروبي بنهاية العام المقبل.

وجاءت تصريحاته بعدما قال الكثير من السياسيين والمحللين إن من المستبعد بشكل كبير أن تحقق بريطانيا هدفها بالتوصل لاتفاق تجاري في 11 شهرا فقط بعد خروجها المزمع من الاتحاد الأوروبي "بريكست" في 31 يناير المقبل.

وقال جوف لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية إن "الكثير من التفاصيل التي نحن في حاجة إليها موجودة بالفعل في الإعلان السياسي للبريكست، لذا فالكثير من العمل قد تم إنجازه".

وأضاف أنه "وكما أشار عدد من الناس، هناك مجالات تتفق فيها عن كثب وبالفعل مصالح الاتحاد الأوروبي ومصالح المملكة المتحدة".

وقال: "لذا أنا واثق أنه سيكون في مقدورنا عدم الرحيل فحسب من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، بل واستكمال كل التفاصيل لشراكة جديدة في وقت أقصر".