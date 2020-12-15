عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد لحظة اندلاع النيران في أربع قوارب صيد كبيرة، في ميناء كنارك الإيراني، المطل على خليج عمان، بجنوب إيران.

وتمكن رجال الإطفاء والإنقاذ من إخماد الحريق، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.