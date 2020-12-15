 بالفيديو.. لحظة اندلاع النيران في 4 قوارب صيد بميناء إيراني - بوابة الشروق
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بالفيديو.. لحظة اندلاع النيران في 4 قوارب صيد بميناء إيراني

نور رشوان
نشر في: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 1:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 1:53 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد لحظة اندلاع النيران في أربع قوارب صيد كبيرة، في ميناء كنارك الإيراني، المطل على خليج عمان، بجنوب إيران.

وتمكن رجال الإطفاء والإنقاذ من إخماد الحريق، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.


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