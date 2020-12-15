باكستان توافق على عقوبة الإخصاء الكيميائي لمكافحة الاغتصاب

صادقت باكستان على قانون جديد لمكافحة الاغتصاب، يتيح للمحاكم إصدار أوامر بالإخصاء الكيميائي لبعض الجناة، ويسمح بإنشاء محاكم خاصة لإجراء محاكمات أسرع.

وأصدر الرئيس الباكستاني عارف علوي، اليوم الثلاثاء، مرسومًا بالتوقيع على مشروع القانون ليصبح ساري المفعول، حيث ذكر بيان أن حكومة رئيس الوزراء عمران خان وافقت عليه الشهر الماضي.

ويوجد أمام الحكومة الآن أربعة أشهر للحصول على موافقة إلزامية من البرلمان حتى يصبح المشروع قانونًا.

وينظر إلى القانون باعتباره تجسيدًا لذروة الغضب بعد أن تعرضت أم للاغتصاب الجماعي أمام أطفالها على أحد الطرق السريعة الرئيسية في البلاد، في وقت سابق من العام الجاري.

وأثار اغتصاب الضحية ولومها من قبل ضابط شرطة بارز احتجاجات ودعوات إلى قانون جديد لضمان معاقبة الجناة.

وتم إلقاء القبض على اثنين من المشتبه في صلتهم بقضية الاغتصاب على الطريق السريع، لكن المحاكمة لا تزال جارية، بحسب الشرطة في مدينة لاهور شرقي البلاد.

وبموجب القانون الجديد، سيتعين على الأجهزة الحكومية الاحتفاظ بقاعدة بيانات للمجرمين، وسيتعين على المحاكم ضمان انتهاء المحاكمات في غضون أربعة أشهر من تاريخ الجريمة.