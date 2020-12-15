جامعة سوهاج تنظم دورة تدريبية حول مبادئ الحماية المدنية والإطفاء

شهد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، جانب من فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها إدارتي الأمن الجامعي والتنظيم والإدارة بالجامعة، بالإشتراك مع إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، بعنوان "مبادئ الحماية المدنية والإطفاء وخطط الإخلاء".

وتستهدف الدورة العاملين بالإدارة المركزية ومختلف الكليات، وتستمر على مدار 3 أسابيع في الفترة من 13 حتي 31 من ديسمبر الجاري بقاعة تنمية القدرات بمجمع المدرجات بالحرم الجامعي القديم، وذلك بحضور كلا المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين الجامعة المساعد، من اللواء حاتم صادق مدير الأمن الجامعي، أماني أحمد مدير عام التنظيم والإدارة، محمد نصر مدير عام الموارد البشرية ولفيف من العاملين بالجامعة.

وقال رئيس الجامعة، إن الدورة هدفها هو تدريب العاملين على مبادئ الحماية المدنية وتعريفهم بأنواع الحرائق والإطفاء وأيضا إعداد خطط الإخلاء، واستخدام أجهزة إطفاء الحرائق المختلفه.

وأكد اللواء حاتم صادق أن الدورة تناولت التعريف بنظرية الإطفاء وأنواع الحرائق، شرح كيفية استخدام أجهزة الإطفاء اليدوية، حرائق المطبخ ونظرية الاشعال ومسببات الحرائق.

وأضافت أماني عثمان، أن الدورة يشارك فيها 75 من العاملين بالجامعة، موضحة أن محاور الدورة تتركز في كيفية التعامل مع الغازات والعثور على جسم مشتبه فيه، والتعريف بخطة الإخلاء وكيفية تنفيذها، لافتة إلى أنه حاضر بالتدريب نخبة من مسئولي أجهزة أمن الحماية المدنية بسوهاج.