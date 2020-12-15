لافروف: عقوبات أمريكا على تركيا تظهر غطرستها تجاه القانون الدولي

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الاثنين، إن قرار الولايات المتحدة القاضي بفرض عقوبات على أنقرة لتزودها بمنظومات "إس- 400" الروسية، يظهر " غطرستها تجاه القانون الدولي".

وفي حين أن هذه العقوبات لم تكن مفاجئة، نقلت وكالة انترفاكس الروسية عن لافروف قوله إنها "تدابير قسرية غير مشروعة ومن جانب واحد" من قبل الولايات المتحدة.

وأعربت تركيا في بيان لوزارة الخارجية التركية، اليوم الإثنين، عن رفضها وإدانتها لقرار الولايات المتحدة معتبرة الخطوة "خطأ جسيم".

وقال البيان :" ندين ونرفض قرار العقوبات الأحادي الجانب الذي أعلنته الولايات المتحدة اليوم، ضد تركيا بسبب تزودنا بمنظومات إس 400 للدفاع الجوي".

وشددت البيان على أن العقوبات الأمريكية الأحادية "عمل يخلو من كافة أشكال التعقل".

وأضافت: "ندعو الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في قرار العقوبات الجائر والرجوع عن هذا الخطأ الجسيم".

كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد اعلنت اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على رئاسة صناعات الدفاع التركية بسبب شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400.

وذكرت الخارجية الأمريكية أن العقوبات تتضمن حظر جميع رخص التصدير الأمريكية لرئاسة صناعات الدفاع التركية، فضلا عن تجميد أصول وفرض قيود على تأشيرة إسماعيل ديمير رئيس الهيئة التركية.

وحصلت أنقرة على منظومة الدفاع الجوي العام الماضي، وسط تحذيرات متكررة من الولايات المتحدة أن هذه الخطوة قد يترتب عليها فرض عقوبات على أنقرة. وتقول واشنطن إنه من خلال إبرام صفقة شراء منظومة إس 400 مع روسيا، فإن تركيا تهدد أمن التكنولوجيا العسكرية الأمريكية وتوفر المال لصناعة الدفاع الروسية.

وتم تجميد مشاركة تركيا، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في برنامج الطائرة المقاتلة الأمريكية (إف 35)، ولم يتم السماح لها بشراء طائرات متطورة من الولايات المتحدة.