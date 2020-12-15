ميركل: نظريات المؤامرة تعد هجوما على مجتمعنا

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى مكافحة متسقة لما يسمى بنظريات المؤامرة في ألمانيا.

وقالت ميركل اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة عبر الإنترنت مع طلاب من أنحاء البلاد: "يعد ذلك في الأساس هجوما على أسلوب حياتنا العام".

وأضافت: "منذ عصر التنوير، سارت أوروبا في طريق–إذا جاز التعبير- تشكيل نظرة للعالم، على أساس حقائق. وإذا تفككت النظرة للعالم فجأة أو صارت غير واقعية، سيكون حينئذ من الصعب للغاية التوفيق بين ذلك، وبين أسلوب حياتنا بشكل عام".

وأشارت المستشارة إلى أن مثل هذه النظريات تعد تحديا كبيرا بالنسبة لألمانيا بالفعل، لافتة إلى أنها ربما تكون أيضا مهمة لعلماء النفس"، مؤكدة أنه من الضروري بحث سؤال مفاده: "كيف يترك المرء عالم الحقائق ويدخل إلى عالم –إذا جاز التعبير- تتحدث فيه لغة أخرى لا يمكننا الوصول إليها مطلقا بلغتنا المعتمدة على حقائق؟"، وأضافت أن هناك لدى أتباع مثل هذا النموذج الفكري "رفضا حقيقيا للنقاش".

وقالت ميركل أيضا: "على الرغم من ذلك، فإننا بلد متسامح"، مضيفة أن هؤلاء الأشخاص هم أيضا مواطناتنا ومواطنينا، ولكنها أشارت إلى أنه من الصعب للغاية إعادتهم إلى عالم الإصغاء المتبادل، لافتة إلى أنها ليس لديها رد مثالي، ولكنها أكدت أن المشكلة تشغل الأوساط السياسية للغاية.