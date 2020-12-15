 خبير أمن معلومات يحذر من تليجرام: كارثة.. مستخدم الإنترنت في العراء - بوابة الشروق
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خبير أمن معلومات يحذر من تليجرام: كارثة.. مستخدم الإنترنت في العراء


نشر في: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 12:13 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 12:13 ص

قال وليد حجاج، خبير أمن معلومات، إن خدمات شركة جوجل شهدت عطل مفاجئ ظهر اليوم الإثنين.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الإثنين: «شركة جوجل أعلنت أن سبب المشكلة سيرفر الدخول الذي عطل الخدمات عالميا لمدة 45 دقيقة»، مشيرا إلى وجود اتجاه آخر يتبنى رأي مختلف؛ يرجح عدم منطقية السبب المعلن للأزمة، وإمكانية حدوث هجوم.

وتابع: «لا توجد سرية للمعلومات، المستخدم يصبح في العراء التام حينما يدخل على الإنترنت»، مشيرًا إلى الخاصية الجديدة التي أتاحها «تليجرام» بالإفصاح عن المعلومات الشخصية للمستخدمين المتواجدين في النطاق الجغرافي للمستخدم.

وأكد أن هذه الخاصية «كارثة كبيرة»، مضيفًا: «السوشيال ميديا سلاح يمكن استخدامه لاستهداف الشعوب.. باختصار جميع الهواتف الذكية أجهزة تجسس على أصحابها، ويجب الحذر منها».

وأوضح أنه لا توجد برامج مجانية على الإنترنت، مستطردًا: «البرامج التي تحمل مجانا تستهدف الحصول على بيانات المستخدمين».

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