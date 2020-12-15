حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 300 ألف

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة عتبة الـ 300 ألف وفاة يوم الاثنين، بالتزامن مع إطلاق حملة تطعيمات ضد الفيروس.

وتوفي 300 ألف و267 شخصا على الأقل في الولايات المتحدة منذ تفشي المرض، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.

وسجلت البلاد أكثر من 16 مليون إصابة بالفيروس، وهو أعلى رقم إصابات بين دول العالم، كما تحطم البلاد بشكل مستمر الأرقام القياسية المسجلة لعدد من يتم نقلهم إلى المستشفيات جراء إصابتهم بالفيروس.

وتم البدء في إعطاء الجرعات الأولى من اللقاح ضد الفيروس يوم الاثنين في الولايات المتحدة ، مع حصول ممرضة رعاية حرجة في نيويورك علنا على واحدة من أولى اللقاحات.