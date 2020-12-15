قال الأديب إبراهيم عبدالمجيد، إنه يؤمن أن الأدب أنواع منه البوليسي والخيال العلمي، مضيفًا أنه من الجيل الذي نشأ على قراءة القصص المترجمة لأجاثا كريستي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الاثنين، أنه التقى أول مرة بالكاتب الراحل نبيل فاروق أمام اتحاد الكتاب، وقت أن كان عضو مجلس إدارة به، مشيرًا إلى أن الراحل كانت تظهر عليه علامات الغضب لرفض عضويته بالاتحاد.

وتابع: «اطلعت على تقرير رفض عضوية الكاتب الراحل نبيل فاروق، ولقيت اللجنة كاتبه أن هذا ليس من الكتابة الأدبية»، مضيفًا أنه كتب رأيه الشخصي على التقرير حول أن الأدب أنواع ويجب احترامهم جميعًا.

وذكر أنه تم قبول عضوية الكاتب نبيل فاروق باتحاد الكتاب بعد أن تشاور مع أعضاء اللجنة وتقدم بتظلم لقبول عضويته، مشيرًا إلى أنه تفاجأ برواية نبيل فاروق للواقعة في أحد اللقاءات التليفزيونية.

وذكر أن الكاتب الراحل نبيل فاروق فتح الباب واسعًا لكتاب هذا النوع من الأدبيات البوليسية، التي تقدم التسلية للقراء الشباب، موضحًا أنه كعضو لجنة تحكيم في مسابقة الرواية لطلاب الجامعات تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، رصد أن 90% من الأعمال المقدمة تكون حول أدبيات الخيال العلمي.